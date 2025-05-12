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Giriş Tarihi: 12.5.2025

Carlos’un dakikası tam 3.1 milyon TL

UĞUR ÇEM
Carlos’un dakikası tam 3.1 milyon TL
Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. Saçbaş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alındı. Sezon başına 4 milyon Euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon Euro koydu. Bu süreçte toplamda 13.5 milyon Euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.

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Carlos’un dakikası tam 3.1 milyon TL
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