UEFA’dan final maçında Halil Umut Meler’e görev!

UEFA, üç büyük turnuvasında finallerde düdük çalacak hakemlerini duyurdu.

Buna göre Halil Umut Meler, Real Betis ile Chelsea arasında oynanacak Konferans Ligi finalinde 4. hakem olarak görev yapacak.

28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalini Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Wroclaw kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Final mücadelesinde Fransa'dan Jerome Brisard VAR, aynı ülkeden Willy Delajod AVAR olarak görev alacak.