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Giriş Tarihi: 15.5.2025 00:13 Son Güncelleme: 15.5.2025 00:13

Galatasaray'da Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı yakaladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera tarihe geçmeyi başardı. Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılıların efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.

Galatasaray’da Fernando Muslera, Bülent Korkmaz’ı yakaladı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunun ardından Fernando Muslera, tarihi bir başarıya imza attı.

BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 18'inci kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli yıldız, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.

SÜPER LİG'İ KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması durumunda Fernando Muslera, bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.

Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de şampiyon olmaları durumunda 19'uncu kez kupa sevinci yaşayacak ve Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu olmayı başaracak.

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Galatasaray'da Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı yakaladı!
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