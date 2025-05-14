Galatasaray’da Fernando Muslera, Bülent Korkmaz’ı yakaladı!

SÜPER LİG'İ KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması durumunda Fernando Muslera, bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.

Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de şampiyon olmaları durumunda 19'uncu kez kupa sevinci yaşayacak ve Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu olmayı başaracak.