Galatasaray’da Fernando Muslera, Bülent Korkmaz’ı yakaladı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.
Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunun ardından Fernando Muslera, tarihi bir başarıya imza attı.
BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI
Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 18'inci kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli yıldız, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu.
SÜPER LİG'İ KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK
Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması durumunda Fernando Muslera, bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.
Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de şampiyon olmaları durumunda 19'uncu kez kupa sevinci yaşayacak ve Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu olmayı başaracak.