Kaptan tarihin eşiğinde

G.Saray'ın
kaptanı Fernando Muslera, Türk futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tam 14 yıldır aralıksız olarak sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan tecrübeli eldiven, dün kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağı düşünülen başarılı file bekçisi, Süper Lig'i de şampiyon tamamlamaları halinde kupa sayısını 19'a çıkararak Bülent Korkmaz'ı geçip bir Süper Lig takımıyla en çok kupa kazanan futbolcu olacak.
Muslera şu ana kadar 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa kaldırdı.