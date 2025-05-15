Kaptan tarihin eşiğinde

kaptanı Fernando Muslera, Türk futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Tam 14 yıldır aralıksız olarak sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan tecrübeli eldiven, dün kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağı düşünülen başarılı file bekçisi,Muslera şu ana kadar 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa kaldırdı.