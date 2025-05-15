Transferde roller değişiyor

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon Jose Mourinho'nun talep ettiği tüm futbolcuları kadroya kattı. Ancak gelen isimlerin bazıları beklentileri karşılayamadı. Şampiyonluğun da kaçırılması, Fenerbahçeli kurmayları transferde strateji değişikliğine itti. Yeni sezonda izleme komitesi ve sportif direktörlük biriminin çalışmalarıyla belirlenen oyuncular, Mourinho'ya sunulacak. Nihai karar ise birlikte verilecek. Başkan Ali Koç ve kurmayları bu strateji değişikliği ile birlikte hem planlı bir transfer süreci yaşanmasını hedefliyor hem de kulübün ekonomik ve sportif geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı amaçlıyor. İşte Mourinho'nun isteği ile alınan ancak performansları eleştirilen yüksek maliyetli futbolcular:

1- CARLOS LİDER OLACAKTI, YEDEK KALDI

Jose Mourinho'nun savunma hattına liderlik etmesi için ısrarla talep ettiği Diego Carlos, beklentilerin çok uzağında kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli stoper, performans istikrarı sağlayamayınca ilk 11'in değil, kulübenin değişmez isimlerinden birisi oldu.

2- MAXİMİN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ

Fransız kanat oyuncusu, Mourinho'nun kanatlara dinamizm kazandırma planının merkezindeydi. Ancak futbolundan çok saha dışı tavırlarıyla gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı ile yaşadığı gerginlikler, oyuncunun kadro dışı kalmasına kadar gitti.

3- AMRABAT UYUM SORUNUNU AŞAMADI

Orta sahanın mücadele gücünü artırmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, Manchester United'dan tanıdığı Amrabat'ı kadrosunda görmekte ısrar etti. Yönetim oyuncuyu aldı ancak Amrabat da uyum sorunları ve temposuz futboluyla eleştirilerin odağı haline geldi.

4- EN-NESYRİ'NİN GOLLERİ HEDEFE GÖTÜRMEDİ

20 milyon Euro ile listenin en pahalı oyuncusu… Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 27 gol atıp, 5 asistle skora 32 kez katkı sağladı. Ancak kariyer zirvesini yaşayan futbolcunun performansı, Fenerbahçe'yi yarıştığı 3 kulvarda da hedefe götürmeye yetmedi.

OOSTERWOLDE VE MERT ZORLA MAHKEMEYE!

FENERBAHÇE ve Galatasaray'ın 19 Mayıs 2024 tarihinde Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, ara kararında sanık Oosterwolde ve tanık olarak dinlenmesi planlanan Mert Müldür'ün zorla duruşmaya getirilmesine hükmetti

NAPOLİ: OSİMHEN İÇİN F.BAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK

FENERBAHÇE'NİN, bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için kulübü Napoli'ye resmi teklif yaptığı iddiası son günlerde spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak bu iddialar, oyuncunun kulübü Napoli tarafından yalanlandı. İtalyan ekibi, Osimhen için görüşme ya da teklifin söz konusu olmadığını açıkladı.