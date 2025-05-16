Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un görevi bırakmasını isteyen Uslu, "Sayın başkan beceremiyorsun. İnsan bu kadar söz verirse bir tanesini yapar. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor. Sen herhalde halkın içinde yaşamıyorsun, onun için gitmen gerekiyor" dedi. Koç'a seslenişini sürdüren Uslu, şöyle devam etti: "Sana son bir abilik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve biraz büyü. Bu dip dalga bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Güvenoyu iste, seni seçerlerse baş üstüne ama bu imza işi iyi olmaz."

G.SARAY TEHLİKESİ!

"Bizde cesaret de tecrübe de var. Biz bu kulübü götürüp uçururuz. Başkanlıksa başkanlık. Fenerbahçe ortada kalmaz, gerekirse başkanlık da olur. 1 hafta içinde kendisi bırakma kararı vermezse ben de gidip imza vereceğim. Tehlikenin farkında mısınız? Öyle bir takım kurmamız lazım ki, G.Saray'ın Osimhenli kadrosunu yenebilelim. Biz bu kulübe verenlerdeniz, alan taraf olmadık. Eğer alanlar aday olursa kesin adayım. Verenler aday olursa oturup konuşuruz."