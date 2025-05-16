Yunus geçti bi’ Kerem!

Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu.Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu. Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.veren sarıkırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.