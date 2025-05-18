5 yıldızlı şölen

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede oturan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta binlerce taraftarının desteğiyle şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Bellona Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde zaferini ilan edecek olan Aslan, böylece üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden ve sonrasında çıktığı 8 maçtan da üstün ayrılan Cimbom'un hedefi, bol gollü galibiyetle Aslantepe'de tam bir bayram yaşatmak.
İŞTE 24 ŞAMPİYONLUK
SEZON........TEKNİK DİREKTÖR
1961-62......Gündüz Kılıç
1962-63......Gündüz Kılıç
1968-69......Toma Kaloperovic
1970-71......Brian Birch
1971-72......Brian Birch
1972-73......Brian Birch
1986-87......Jupp Derwall
1987-88......Mustafa Denizli
1992-93......Karl-Heinz Feldkamp
1993-94......Rainer Hollmann
1996-97......Fatih Terim
1997-98......Fatih Terim
SEZON........TEKNİK DİREKTÖR
1998-99......Fatih Terim
1999-00......Fatih Terim
2001-02......Mircea Lucescu
2005-06......Erik Gerets
2007-08......Cevat Güler
2011-12......Fatih Terim
2012-13......Fatih Terim
2014-15......Hamza Hamzaoğlu
2017-18......Fatih Terim
2018-19......Fatih Terim
2022-23......Okan Buruk
2023-24......Okan Buruk