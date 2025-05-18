5 yıldızlı şölen

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede oturan Galatasaray, bugün RAMS Park'ta binlerce taraftarının desteğiyle şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Bellona Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde zaferini ilan edecek olan Aslan, böylece üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden ve sonrasında çıktığı 8 maçtan da üstün ayrılan Cimbom'un hedefi, bol gollü galibiyetle Aslantepe'de tam bir bayram yaşatmak.



İŞTE 24 ŞAMPİYONLUK

SEZON........TEKNİK DİREKTÖR

1961-62......Gündüz Kılıç

1962-63......Gündüz Kılıç

1968-69......Toma Kaloperovic

1970-71......Brian Birch

1971-72......Brian Birch

1972-73......Brian Birch

1986-87......Jupp Derwall

1987-88......Mustafa Denizli

1992-93......Karl-Heinz Feldkamp

1993-94......Rainer Hollmann

1996-97......Fatih Terim

1997-98......Fatih Terim

SEZON........TEKNİK DİREKTÖR

1998-99......Fatih Terim

1999-00......Fatih Terim

2001-02......Mircea Lucescu

2005-06......Erik Gerets

2007-08......Cevat Güler

2011-12......Fatih Terim

2012-13......Fatih Terim

2014-15......Hamza Hamzaoğlu

2017-18......Fatih Terim

2018-19......Fatih Terim

2022-23......Okan Buruk

2023-24......Okan Buruk