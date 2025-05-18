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Giriş Tarihi: 18.5.2025 21:20 Son Güncelleme: 18.5.2025 21:35

Galatasaray Ali Sami Yen'de tarihi an! Fernando Muslera 13 sezon sonra gol attı...

Trendyol Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 3-0 geçerek şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera yıllar sonra yeniden gol attı. Uruguaylı file bekçisi, taraftarların isteği sonrası penaltıda topun başına geçti.

Galatasaray Ali Sami Yen’de tarihi an! Fernando Muslera 13 sezon sonra gol attı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılar 36. haftada evinde Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 2 hafta kala zafere uzandı.

MUSLERA'DAN TARİHİ BİR AN

Maçtaki takımının 3. golünü atan Muslera, yıllar sonra tarihi bir an yaşattı.

13 YIL SONRA İLK

Uruguaylı file bekçisi, taraftarların isteği sonrası 89. dakikada kazanılan penaltı noktasının başına geçti. Tecrübeli elidven topu ağlara gönderek 13 sezon sonra bir ilki yaşadı.

Muslera, 2011-2012 sezonunda 4-0 kazanılan Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmayı başarmıştı.

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Galatasaray Ali Sami Yen'de tarihi an! Fernando Muslera 13 sezon sonra gol attı...
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