Galatasaray Ali Sami Yen’de tarihi an! Fernando Muslera 13 sezon sonra gol attı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılar 36. haftada evinde Kayserispor'u Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 2 hafta kala zafere uzandı.
13 YIL SONRA İLK
Uruguaylı file bekçisi, taraftarların isteği sonrası 89. dakikada kazanılan penaltı noktasının başına geçti. Tecrübeli elidven topu ağlara gönderek 13 sezon sonra bir ilki yaşadı.
Muslera, 2011-2012 sezonunda 4-0 kazanılan Manisaspor maçında da penaltıdan gol atmayı başarmıştı.