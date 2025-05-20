1 milyon kişiyle zafer kutlaması

Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla kutlamak istiyor.Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp için şarkıcı Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel marş hazırladı. Yenikapı'da 5 yıldızlı 5 ayrı platform kurulacak. Etkinlik alanları olacak ve GS Store'larda 5 yıldızlı yeni ürünler satılacak. Şampiyonluk kupası ise son hafta Başakşehir ile oynanacak maçtan sonra RAMS Park'ta kaldırılacak.Geçen sezon TFF'den 266 milyon TL ödül alan Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunda bu rakamı 300 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp, asıl büyük geliri UEFA'dan elde etti ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin Euro (815.7 milyon TL) alacak. Yönetim, sponsorları da güncelleme kararı aldı.Şampiyonlar Ligi için sponsorluğu gündeme gelen Turkcell ile görüşmeler devam ediyor.Kayseri maçı sonrasında saha içinde başlayan eğlenceler gece de devam etti. Oyuncular, daha önce ayarladıkları gece kulübüne giderek sabahın erken saatlerine kadar kutlamalarını sürdürdü.Kutlamalarda Mauro İcardi damgası vardı. Maçın ardından kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Haliç kıyısında bulunan eğlence mekanına giden Arjantinli oyuncu, ilgi odağı oldu. Tangocu hem coştu hem de takımı coşturdu.