Erdoğan: Daha iyi yönetilsin istiyorum

A Haber'e açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,sorusuna da yanıt verdi. "Bu meselenin nereden çıktığını hiç bilmiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim, geçirmem de. Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum.Tabii ki daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe tabii benim tuttuğum takım, Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik."