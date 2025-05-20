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Giriş Tarihi: 20.5.2025

Erdoğan: Daha iyi yönetilsin istiyorum

Erdoğan: Daha iyi yönetilsin istiyorum
A Haber'e açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mısınız" sorusuna da yanıt verdi. "Bu meselenin nereden çıktığını hiç bilmiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Futbolda spor yöneticiliğini hayalimden geçirmedim, geçirmem de. Zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Fenerbahçe başkanlığına aday değilim. Tabii ki daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe tabii benim tuttuğum takım, Cumhurbaşkanımızın takımı. Başarıya aç bir taraftar haline geldik."
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Erdoğan: Daha iyi yönetilsin istiyorum
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