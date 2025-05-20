Tüm tuşlara basıldı!

G.Saray'da 1 numaralı gündem maddesi Victor Osimhen... Kayserispor maçı öncesinde taraftarınpankartını açtığı Osimhen için sarı-kırmızılı kulüpte adeta seferberlik ilan edildi. Seremonide minik çocuklarınmesajıyla başlayan baskı, elleriyle Osimhen bebeği ören Neslihan Teyze buluşmasıyla devam etti,Galatasaray cephesi, Napoli'nin belirlediğiserbest kalma bedelini ödemeye hazır durumda.Golü sonrasında anonstan gelen ses Victor Osimhen'i de şaşkına çevirdi. Kızı Hailey'in yüksek sesle 'Victor' demesi sonrasında tüm stat Osimhen diye bağırdı. Yıldız oyuncu bu durumla ilgili olarak ise "Çok şaşırdım, kızımın sesini duyunca çok da mutlu oldum. Teşekkür ederim" dedi.Maç sonu herkesin fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı Victor Osimhen, soyunma odasında ise eğlenceye devam etti. Yıldız oyuncu, gece önce tüm takımla gidilen yemeğe katılırken sonrasında ise Lemina ile birlikte sabaha kadar gece kulüplerinde dans etti....Osimhen için ördüğü bebeklerle gündeme gelen Kayserili Neslihan Demir maç sonrasında yıldız oyuncuya hediyelerini verdi, 'takımda kal' dedi...Maç sonlarında videolarını paylaştığı İzmirli G.Saraylı ile statta buluşan Osimhen, karşılıklı göbek attı...Transferde Avrupa'nın gözde isimlerinden olan Osimhen için İtalyan basınında Juventus iddiaları yine gündemdeydi. Serie A ekibinin, Dusan Vlahovic'i isteyen F.Bahçe ile anlaşması halinde yerini Osimhen ile doldurmak istediği sayfalarda yer buldu.da duyuruldu.