Alanyaspor Konya’da mutlu: 2-1

Konyaspor deplasmanına giderken düşme hattının üç puan üzerinde yer alan Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilliler, Bodrum FK'nın da beraberliğinin ardından Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 38. dakikada orta alanda topla buluşan Hwang'ın uzaktan şutu ağlara gitti: 0-1.Pasında Yusuf, Konya kalecisini mağlup etti: 0-2. 52. dakikada Umut Nayir, topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar ilerledi ve ev sahibinin tek sayısını kaydetti: 1-2.