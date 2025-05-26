Kötülüklere karşı kazandık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı Etkinlik Alanı'daki kutlamalarda sarı-kırmızılı taraftarlara gelecek sezon için başarı sözü verirken ezeli rakibi F.Bahçe'ye de göndermede bulundu. Alanı dolduran kalabalığa seslenen Özbek, "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı da zaferimizi kutluyoruz.Biz bu mutluluğun, bu enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız. Tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hâkimi G.Saray.Özbek, festival alanında sarı-kırmızılı futbolseverlerin "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" sözlerine de cevap verdi. "Osimhen önemli futbolcu. Büyük katkı verdi bu sezon" diyen başkan,Bu tek taraflı bir şey değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, canlı yayın açarken Fenerbahçeli futbolcu Osayi'nin de vatandaşının yayınına girmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli oyuncunun uzun süre yayında kaldığı ve Galatasaraylıların şampiyonluk sevincini izlediği görüldü. F.Bahçe taraftarları ise Osayi'ye sosyal medyadan tepki gösterdi.Sosyal medya hesaplarından canlı yayın açan sarı-kırmızılı futbolcular, sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:"Benim şarkım çalıyor, 'Yarim yarim.' Bu kulüp Türkiye'nin en büyüğü.""Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray""Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte tadını çıkartıyoruz.""Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika."