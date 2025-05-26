Kötülüklere karşı kazandık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı Etkinlik Alanı'daki kutlamalarda sarı-kırmızılı taraftarlara gelecek sezon için başarı sözü verirken ezeli rakibi F.Bahçe'ye de göndermede bulundu. Alanı dolduran kalabalığa seslenen Özbek, "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı da zaferimizi kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. G.Saray bu ülkenin umudu ve inancıdır.
Biz bu mutluluğun, bu enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız. Tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hâkimi G.Saray. Avrupa'da başarılı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söz veriyorum."
SON KARAR OSİMHEN'İN
Özbek, festival alanında sarı-kırmızılı futbolseverlerin "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" sözlerine de cevap verdi. "Osimhen önemli futbolcu. Büyük katkı verdi bu sezon" diyen başkan, "Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak istiyor.
Bu tek taraflı bir şey değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
OSAYİ ASLAN'I İZLEDİ!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, canlı yayın açarken Fenerbahçeli futbolcu Osayi'nin de vatandaşının yayınına girmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli oyuncunun uzun süre yayında kaldığı ve Galatasaraylıların şampiyonluk sevincini izlediği görüldü. F.Bahçe taraftarları ise Osayi'ye sosyal medyadan tepki gösterdi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ G.SARAY
Sosyal medya hesaplarından canlı yayın açan sarı-kırmızılı futbolcular, sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:
OSİMHEN:
"Benim şarkım çalıyor, 'Yarim yarim.' Bu kulüp Türkiye'nin en büyüğü."
YUNUS AKGÜN:
"Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"
BERKAN KUTLU:
"Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte tadını çıkartıyoruz."
ALVARO MORATA:
"Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika."