St Patrick’s Athletic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patrick’s Athletic hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi elemelerinde devam edecek. Siyah beyazlıların UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki rakibi İrlanda ekibi St. Patrick's oldu. Peki, St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ST PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
St. Patrick's Athletic Football Club, İrlanda'nın başkenti Dublin merkezli bir futbol takımıdır. 1929 yılında kurulan kulüp, İrlanda Premier Ligi'nde mücadele etmektedir.
AVRUPA'DA YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.
2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.
Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.