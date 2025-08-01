St Patrick’s Athletic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patrick’s Athletic hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi elemelerinde devam edecek. Siyah beyazlıların UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki rakibi İrlanda ekibi St. Patrick's oldu. Peki, St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?