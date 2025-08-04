Nuri Şahin iddiaları asılsız

Beşiktaş'ın sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve yerine Nuri Şahin'in getirileceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüpten bu söylentilere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yönetim, her ne kadar Solskjaer'in arkasında durmaya devam etse de Konferans Ligi'nde oynanacak St. Patricks maçları ve Süper Lig'deki Kayserispor karşılaşmasından alınacak olası kötü sonuçların teknik direktör değişimine yol açması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.