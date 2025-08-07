Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!
Giriş Tarihi: 7.8.2025 22:04 Son Güncelleme: 7.8.2025 22:05

Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 3-1 kazanarak büyük bir avantajı cebine koymayı başardı.

Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı. Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİ ŞIK GOLLE ÖNE GEÇTİ

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği bulurken, 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Temsilcimiz Başakşehir, Operi'nin attığı golle geri dönüşe imza attı ve 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz