Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!

Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.