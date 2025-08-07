Başakşehir geriden gelip 3 golle kazandı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı. Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İKİ ŞIK GOLLE ÖNE GEÇTİ
Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği bulurken, 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Temsilcimiz Başakşehir, Operi'nin attığı golle geri dönüşe imza attı ve 2-1 öne geçti.