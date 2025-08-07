‘Çalışkan futbolcuları örnek aldım, idolüm Ronaldo

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da geçirdiği 4 yıl hakkında konuştu. Kariyerini, hedeflerini ve milli takım performansını redbull.com'a değerlendiren başarılı futbolcu, "Galatasaray'da son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici.ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım" dedi.