Giriş Tarihi: 7.8.2025

‘Çalışkan futbolcuları örnek aldım, idolüm Ronaldo
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da geçirdiği 4 yıl hakkında konuştu. Kariyerini, hedeflerini ve milli takım performansını redbull.com'a değerlendiren başarılı futbolcu, "Galatasaray'da son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. İlk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanında gol atmak ve kutlamak inanılmazdı" ifadelerini kullandı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım" dedi.
