Kerem sonunda Fenerbahçeli

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı… Sarı-lacivertli yönetimin günlerdir süren yakın markajı sonunda Benfica Başkanı Rui Costa da pes etti. 25 milyon Euro (yaklaşık 1.2 milyar TL) bonservisle satışa onay verdi.Benfica'nın dün Nice ile oynadığı karşılaşmaya sakatlığını gerekçe göstererek çıkmayan Kerem, Fenerbahçe play-off vizesini alırsa o maçta oynayabilecek.Kerem'in çocukluktan F.Bahçeli olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH Spor, F.Bahçe bereli fotoğrafına ulaştı. 2013'te Hisareynspor idmanında takım arkadaşlarıyla böyle poz vermiş...