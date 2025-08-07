Osimhen’in izinden gidiyor

Galatasaray'ın bu sezonun ilk transferi olarak renklerine kattığı Leroy Sane, şu ana kadar antrenmanlardaki görüntüsüyle Victor Osimhen'in izinden gideceğini gösterdi. Takım arkadaşları geçen sezon Florya'da birkaç idmana çıktıktan sonra Osimhen'e verdikleri tepkinin aynısını Kemerburgaz'da Sane için söylüyorlar: "Bu ligin çok üzerinde!" Top tekniği, çabukluğu ve hızlanması ile çift kale maçlarda farkını gösteren Alman süperstar, izin gününde bireysel antrenman yaparak fiziksel açığını kapatıyor. Sane sezon planlamasında Osimhen'le birlikte hocası Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında.Geçen hafta üst üste iki antrenmana çıkmayan Alvaro Morata, kulüp tarafından tutanak tutulunca çareyi sağlık raporu almakta buldu. İtalyan ekibi Como ile anlaşan Morata, G.Saray'ın bu transfere izin vermesini bekliyor. Şu ana kadar Milan'a ve İspanyol forvete 3'er milyon Euro olmak üzere kasasından 6 milyon Euro çıkan sarı-kırmızılı kulüp, tazminat olarak 10 milyon Euro talep ediyor. Morata'dan 3-4 milyon Euro kâr elde etmek isteyen Galatasaray cephesi, pazarlıklarda henüz indirime yanaşmıyor.Galatasaray, 13.5 milyar TL değerindeki sermaye artışı başvurusunun onaylandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, SPK'nın 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edlimesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır" denildi.Osimhen geldi, internet yıkıldı... Türkiye'nin bağımsız internet değişim noktası (IX), DE-CIX İstanbul, ilk kez saniyede 500 Gigabit'lik veri akışını aşarak yeni bir internet veri trafiği rekoru kırdı. Bu, aynı anda 300 bin TikTok videosunun izlenmesine eş değer. Bu arada Osimhen için 'Solo Il Gala' (Sadece Galatasaray) markasıyla ön satışa sunulan ve tanesi 9.999 TL değerinde olan kutular için de 20 bin adet sipariş verildiği belirlendi. Bu da 200 milyon lira gelir demek.