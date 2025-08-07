St.Patrick's-Beşiktaş (CANLI) Kartal, İrlanda'da avantaj peşinde...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.
Eşleşmenin kazananı play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile Kazakistan ekibi Astana eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE MÜCADELENİNİN 11'LERİ
St. Patrick's XI: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia.
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Mario, Abraham
GEDSON YERİNE JEAN ONANA EKLENDİ
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu.
Siyah-beyazlılarda, Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almıyor.