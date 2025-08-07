Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri St.Patrick's-Beşiktaş (CANLI) Kartal, İrlanda'da avantaj peşinde...
Giriş Tarihi: 7.8.2025 20:35 Son Güncelleme: 7.8.2025 20:52

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, İrlanda ekibi St.Patrick's ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Eşleşmenin kazananı play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile Kazakistan ekibi Astana eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MÜCADELENİNİN 11'LERİ

St. Patrick's XI: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Mario, Abraham

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Deplasmanda avantajlı bir skor almak isteyen siyah-beyazlılarda, St. Patrick's maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Kara Kartal'da genç golcü Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı devam ediyor.

GEDSON YERİNE JEAN ONANA EKLENDİ

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılarda, Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almıyor.

