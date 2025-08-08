Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın Ndidi’yi açıkladığı videoda dikkat çeken ‘çanta’ detayı
Giriş Tarihi: 8.8.2025 22:12

Beşiktaş, Leicester City’den Wilfred Ndidi’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncunun transfer videosunda yer alan ‘çanta’ detayı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş, Leicester'dan kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için transfer videosu paylaştı.

Videoda Mehmet Özdilek ve Ndidi arasındaki konuşma dikkat çekti. Özdilek, "Biz de seni bekliyorduk. Biraz zaman aldı." İfadelerini kullanırken, Ndidi, "Kaptan sen de biliyorsun ki, güzel şeyler zaman alır." cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Ndidi'yi duyurduğu videonun sonunda başka bir çanta yola çıktı. Bu çanta detayı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

İŞTE O VİDEO

