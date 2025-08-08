Beşiktaş’ın Ndidi’yi açıkladığı videoda dikkat çeken ‘çanta’ detayı

Beşiktaş, Leicester'dan kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için transfer videosu paylaştı.

Videoda Mehmet Özdilek ve Ndidi arasındaki konuşma dikkat çekti. Özdilek, "Biz de seni bekliyorduk. Biraz zaman aldı." İfadelerini kullanırken, Ndidi, "Kaptan sen de biliyorsun ki, güzel şeyler zaman alır." cevabını verdi.