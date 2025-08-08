Diyarbakır'da "Gösteri Maçı"nda sahaya çıkan Bakan Bak'tan "Terörsüz Türkiye" vurgusu





"SPORUN BURADA BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ, KAPSAYICI BİR ROLÜ VAR"

Diyarbakır halkına yeni bir sezon, başarılı bir sezon temenni ettiğini ifade eden Bakan Bak, "Tribünleri doldursunlar. Keyifli maçlar olsun özellikle tabii. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun burada birleştirici, iyileştirici, kapsayıcı bir rolü var. Biz de gençlerimizle burada Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir öğrenci yurdu üniversite kampüsü içerisinde yapacağız. Yine Bağlar'da spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere gençlik merkezleri talepleri çerçevesinde yapacağız. Bu yatırım programımıza aldık. Bunların tabii toplamı aşağı yukarı 3.5 milyarlık bir yatırım öngörüyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl. Dolayısıyla gençlerimize hem kültürel aktiviteler hem gençlik merkezlerimizde hem gençlik kamplarımızda başlamak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Tabii bu ülke hepimizin, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Güzel bir akşamdı. Teşekkür ediyoruz sabrınız için. Bol bol ofsayt pozisyonları vardı ama zevkli bir maç oldu. Arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.