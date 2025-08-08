Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten "Aziz Yıldırım" açıklaması!

''CAMİA BİR ARAYA GELMEZSE İŞİMİZ ZOR''

Yapacak çok işin olduğunu ama hiç kimsenin tek başına yapamayacağını belirten Kutlualp, "Geldiğimiz yerde artık sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz zor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin kurması gerektiğini ifade eden Kutlualp, göreve geldiklerinde altyapıya da önem vereceklerini belirtti.

Taraftarlarla kulübün arasındaki bağın gelişmesi gerektiğini dile getiren Kutlualp, Fenerbahçe'nin daha da büyümesi için sponsorlukların da önemli olduğuna dikkati çekti.

Derneklerinden maddi beklentileri olmayacağı aktaran Kutlualp, göreve gelirlerse dijitalleşmeye de önem vereceklerini vurguladı.