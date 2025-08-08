Fenerbahçe’de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.
3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Brezilyalı futbolcu, 2022 yazında 3.5 milyon Euro karşılığında Santa Clara'dan transfer edilmişti.