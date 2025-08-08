Fenerbahçe’de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.