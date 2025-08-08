Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, 2022 yazında 3.5 milyon Euro karşılığında Santa Clara'dan transfer edilmişti.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayla 36 maçta 3 gol atıp 9 asist kaydetti.

