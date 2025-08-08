Galatasaray perdeyi Gaziantep’te açıyor

1 Haziran 2025'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2024-25 sezonunun ardından Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, bugün açılıyor.İlk yarı 22 Aralık'ta,Süper Lig, 5 sezon sonra yeniden 18 takımın mücadelesine sahne olacak.(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor) yer alacak. Sezon sonunda 3 ekip küme düşecek.İlk büyük maç 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. İlk İstanbul derbisi 8. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında...11. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzon kozlarıhı paylaşacak. F.Bahçe ile G.Saray 14. haftada karşılaşacak.2025-26 sezonunda takımlar, maç kadrosuna 12 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler,Kocaelispor,Süper Lig'in yeni takımları olarak mücadelede yer alacak. Avrupa'da maça çıkmaları sebebiyle Fenerbahçe'nin Alanya, Beşiktaş'ın Kayseri ve Başakşehir'in Karagümrük karşılaşması ertelendiği için ilk hafta 6 maç var.21.30 G.Antep-G.Saray Ali Şansalan19.00 Samsun-G.Birliği Ali Yılmaz21.30 Antalya-Kasımpaşa Alper Akarsu19.00 Ç.Rize-Göztepe Mehmet Türkmen21.30 Eyüp-Konyaspor Batuhan Kolak21.30 Trabzon-Kocaeli Çağdaş Altay