Galatasaray perdeyi Gaziantep’te açıyor

1 Haziran 2025'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2024-25 sezonunun ardından Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, bugün açılıyor. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplamda 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak.
İlk yarı 22 Aralık'ta, büyük maraton 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.
Süper Lig, 5 sezon sonra yeniden 18 takımın mücadelesine sahne olacak. İstanbul'dan 7 takım
(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor) yer alacak. Sezon sonunda 3 ekip küme düşecek.
İlk büyük maç 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. İlk İstanbul derbisi 8. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında...11. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzon kozlarıhı paylaşacak. F.Bahçe ile G.Saray 14. haftada karşılaşacak.
2025-26 sezonunda takımlar, maç kadrosuna 12 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler, 1 Ocak 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 2 futbolcuyu da listesine alabilecek.
İŞTE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ
Kocaelispor, Karagümrük ve G.Birliği,
Süper Lig'in yeni takımları olarak mücadelede yer alacak. Avrupa'da maça çıkmaları sebebiyle Fenerbahçe'nin Alanya, Beşiktaş'ın Kayseri ve Başakşehir'in Karagümrük karşılaşması ertelendiği için ilk hafta 6 maç var.
BUGÜN
21.30 G.Antep-G.Saray Ali Şansalan
YARIN
19.00 Samsun-G.Birliği Ali Yılmaz
21.30 Antalya-Kasımpaşa Alper Akarsu
PAZAR
19.00 Ç.Rize-Göztepe Mehmet Türkmen
21.30 Eyüp-Konyaspor Batuhan Kolak
PAZARTESİ
21.30 Trabzon-Kocaeli Çağdaş Altay