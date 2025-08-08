Galatasaray, Süper Lig’de sezonu Gaziantep’te açıyor! Okan Buruk’tan kadro kararı...

Trendyol Süper Lig'de perde, bu akşam Gaziantep'te açılacak. Gaziantep FK ile Galatasaray, saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Samet Çiçek üstlenecek.

SÜPER LİG'DE 13.RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

OSIMHEN VE ICARDI YOK

Gaziantep FK'de Ali Ablak sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Victor Osimhen ve Icardi'nin yanı sıra Alvaro Morata da kamp kadrosunda bulunmuyor. Diğer yandan Derrick Köhn ve TFF'ye bildirilen kadroda isimleri bulunmayan Carlos Cuesta ve Victor Nelsson da Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

LEROY SANE İLK KEZ

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Boateng.



Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.