Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Süper Lig paylaşımı!

Giriş Tarihi: 8.8.2025 12:36

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig 2025-2026 Sezonu açılışı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak olan Süper Lig 2025-2026 sezonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunan Bakan Bak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz! 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımında, Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

