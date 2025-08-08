Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Günay Güvenç’ten kaleci transferi için açıklama: “Gelecek”
Giriş Tarihi: 9.8.2025 00:24

Günay Güvenç’ten kaleci transferi için açıklama: “Gelecek”

Günay Güvenç, Galatasaray’ın Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç’ten kaleci transferi için açıklama: Gelecek

Günay Güvenç, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Günay Güvenç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var.

"KALECİ GELECEK"

Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz"

"BAŞLANGIÇLAR ZORDUR"

Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Günay Güvenç’ten kaleci transferi için açıklama: “Gelecek”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz