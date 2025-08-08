Hücumcular sıfır çekti!

Fenerbahçe, sezonu Devler Ligi'nde Feyenoord maçı ile açarken Hollanda deplasmanında forvet oyuncularının etkisizliği saç baş yoldurdu. Mourinho'nun 3-4-3 sistemi hücum hattının tamamen kilitlenmesine yol açtı.
Takım 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında sadece 12 kez topla buluştu ve bunların hiçbiri santrforlara gelmedi. Maça 11'de başlayan En-Nesyri, yerini 84'te Cenk'e bırakana kadar ceza sahasında hiç topla buluşmadı. Cenk de topu görmedi. Jhon Duran 58'de İrfan Can'ın yerine girdi. O da topla buluşamadı. Bir şut denemesi etkisiz kaldı.
BU GOL YENİR Mİ!
Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında skoru 1-1'e getirmeyi bildi ama Hadj-Moussa'yı durduramadı. Feyenoord'un 23 yaşındaki Cezayirli futbolcusu 90+1'de öyle bir gol attı ki "Bu da yenir mi" dedirtti. 1.76 boyundaki Moussa'nın kendisini tutmaya çalışan 1.90'lık Archie Brown ve 1.89'luk Oosterwolde'nin arasından kafayla topu ağlara göndermesi, sarı-lacivertliler için yıkım oldu.