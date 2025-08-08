Hücumcular sıfır çekti!

Fenerbahçe, sezonu Devler Ligi'nde Feyenoord maçı ile açarken Hollanda deplasmanında forvet oyuncularının etkisizliği saç baş yoldurdu.Takım 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında sadece 12 kez topla buluştu ve bunların hiçbiri santrforlara gelmedi.Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında skoru 1-1'e getirmeyi bildi ama Hadj-Moussa'yı durduramadı. Feyenoord'un 23 yaşındaki Cezayirli futbolcusu 90+1'de öyle bir gol attı ki "Bu da yenir mi" dedirtti. 1.76 boyundaki Moussa'nın kendisini tutmaya çalışan 1.90'lık Archie Brown ve 1.89'luk Oosterwolde'nin arasından kafayla topu ağlara göndermesi, sarı-lacivertliler için yıkım oldu.