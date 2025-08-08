Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul Valisi Davut Gül’den Filistin pankartı nedeniyle Ümraniyespor’a teşekkür
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yendi. Mücadeleyi İstanbul Valisi Davut Gül yerinde takip etti. Vali Gül, kale arkasındaki Filistin pankartı sebebiyle Ümraniyespor’a teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Ümraniyespor ile Manisa FK karşılaştı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Oğuz Yıldırım, 78. dakikada ise Benny attı. Manisa FK'nin tek golü 79. dakikada Diony'den geldi.

VALİ GÜL'DEN TEŞEKKÜR

Karşılaşmayı, İstanbul Valisi Davut Gül yerinde takip etti. Vali Gül, kale arkasındaki "Free Palestine" pankartına ilişkin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Teşekkürler Ümraniyespor" ifadesini kullandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit Güngör

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, Soukou

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, Diony

Goller: Dk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony (Manisa FK)

Kırmızı kart: Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye (Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)

