Kağıt topla zirveye

9 yıldır formasını giydiği Leicester City'de istikrarlı bir grafik gösteren Wilfred Ndidi, hayat hikâyesiyle imkânsız diye bir şeyin olmadığını kanıtladı. Ndidi, 1996'da Nijerya-Lagos'ta, asker bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Lojmanda büyüdü ve disiplin ile eğitim ailesi için öncelikti. Babası futbol oynamasını istemezken kağıtları sarıp, koli bandıyla sokakta oynayan Wilfred,diyordu. Yetenek avcısı Nduka Ugbade ile tanışması hayatını değiştirdi. Ndidi'nin, uluslararası scoutların izlediği bir turnuvada sadece 1 maçta sergilediği enerjik ve basit oyun anlayışı, Genk gözlemcisi Roland Janssen'in dikkatini çekti. Ndidi, derslerdeki başarısı ile de takdir topladı.