Kale Günay’ın forvet Barış’ın

on 3 sezondur Süper Lig'e ambargo koyan,2025- 26 sezonuna Gaziantep'te başlıyor.Ağır sakatlığı nedeniyle geçen sezon sahalardan uzak kalan İcardi ve transfer süreci uzadığı için takıma geç katılan ve antrenman eksiği olan Osimhen, Gaziantep karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.İki dünyaca ünlü yıldızı olmasına rağmen forvet hattında teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz görev yapacak.