Kale Günay’ın forvet Barış’ın

Gaziantep FK-Galatasaray
on 3 sezondur Süper Lig'e ambargo koyan, geçen sezonu Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray,
2025- 26 sezonuna Gaziantep'te başlıyor. 14 yıldır kalesini koruyan Muslera ile yollarını ayıran ancak yeni bir kaleci transferi yapamayan Aslan'ın kalesini bugün Günay Güvenç devralacak.
Ağır sakatlığı nedeniyle geçen sezon sahalardan uzak kalan İcardi ve transfer süreci uzadığı için takıma geç katılan ve antrenman eksiği olan Osimhen, Gaziantep karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KAPTAN ÇIKIYOR
İki dünyaca ünlü yıldızı olmasına rağmen forvet hattında teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Muslera'nın ayrılığıyla sadece kale boşalmadı, kaptanlık da el değiştirdi. Bu göreve İcardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan getirildi. Gaziantep deplasmanında İcardi olmadığı için pazubendi Abdülkerim takacak.