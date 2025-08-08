Kartal uçtu tur kapısını açtı

Beşiktaş farklı kazansa da yine kalesini kapatamadı. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynanan iki maçta 6 gol yerken İrlanda'da da golü kalesinde gördü ve bu sezon 3 resmi maçta da filelerinden topu çıkarmak zorunda kaldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Ndidi için Ruud van Nistelrooy ile konuştuğunu ve iyi bilgiler aldığını söyledi. Ndidi'nin takıma çok yardımcı olacağına inandığını aktaran Norveçli hoca, Abraham içinseifadesini kullanırken şöyle devam etti: "Yeni oyuncuların bir arada oynaması için zaman gerekiyor.Abraham maç sonu şöyle konuştu: "Çocukluğumdan beri Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa maçlarını izliyordum. Türk taraftarların tutkusunu en başından beri biliyordum. Bu harika kulüp, harika taraftar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.Henüz erken, savaşacağız ve daha iyiye gideceğiz."İKI takımın sahaya çıkan ilk 11'leri arasında dev bir fark vardı. Ev sahibi St. Patrick's 500 bin Euro piyasa değerine sahipken Beşiktaş'ın ilk 11'ine 95 milyon 600 bin Euro değer biçildi. Kartal 191 kat fark attı.İrlanda deplasmanında Joao Mario sahnedeydi… Geçen sezon geldiği Beşiktaş'ta 7 gol atıp 4 kez de asist yapan Portekizli futbolcu, bu sezona daha hızlı başladı. Shakhtar Donetsk karşısında İstanbul'dakaybedilen maçta ağları sarsan 32 yaşındaki Joao Mario, dün de St. Patrick's karşısında fileleri havalandırdı.Maç kadrosunda yer alan Rashica, son anda hastalığı nedeniyle takımla stada gidemedi. Kosovalı oyuncu, maç günü için özel paylaşım yaparken hastalandığı için takım otobüsüne binemedi.Beşiktaş-St. Patrick's eşleşmesinde turu geçen takımın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında gülen Lausanne oldu. Evinde Astana'yı konuk eden İsviçre kulübü, Roche, Sene ve Ajdini ile durumu 3-0'a getirirken konuk takım 90'da Basic ile ağları bulup tur umudunu korudu. Kara Kartal, St. Patrick's karşısında turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi ile 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. O turu da geçerse lig aşamasına kalacak.