Kenan’a büyük onur

Juventus forması giyen milli yeteneğimiz Kenan Yıldız, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or kapsamında verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.
Bu gelişme, Türk futbolu adına da büyük bir gurur kaynağı oldu. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Juventus'ta düzenli forma şansı bulmuş ve İtalya Serie A'da gösterdiği performansla övgü toplamıştı. A Milli Takım formasıyla da etkileyici bir performans sergileyen 20 yaşındaki yıldız, gelecek adına büyük umut vadediyor. Kopa Trophy, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen ödül olarak Ballon d'Or organizasyonu tarafından her yıl düzenleniyor.
Aday listesinde şu isimler bulunuyor: Kenan Yıldız (Juventus),
Lamine Yamal (Barcelona), Joao Neves (Benfica), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Ayoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsí (Barcelona), Desire Doue (PSG), Estevao (Palmeiras), Dean Huijsen (İspanya Milli Takımı / Juventus kiralık).