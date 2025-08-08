Kenan’a büyük onur

Juventus forması giyen milli yeteneğimizBu gelişme, Türk futbolu adına da büyük bir gurur kaynağı oldu. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Juventus'ta düzenli forma şansı bulmuş ve İtalya Serie A'da gösterdiği performansla övgü toplamıştı. A Milli Takım formasıyla da etkileyici bir performans sergileyen 20 yaşındaki yıldız, gelecek adına büyük umut vadediyor.Aday listesinde şu isimler bulunuyor:Lamine Yamal (Barcelona), Joao Neves (Benfica), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Ayoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsí (Barcelona), Desire Doue (PSG), Estevao (Palmeiras), Dean Huijsen (İspanya Milli Takımı / Juventus kiralık).