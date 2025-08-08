Matvey Kislyak’ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

"CSKA, Matvey Kislyak'ın Mourinho ile konuşmasına izin verseydi, durum değişir miydi?" sorusuna Manyakov, "Tabii ki, Mourinho le çalışmak isterdi. Mourinho ile çalışmak onun için ilginç olurdu. Bunu saklamıyor. Ama Matvey'de sevdiğim şey mantıklı tavrı, 'Olmadı, sorun değil, burada kendimi kanıtlayacağım' düşüncesi." Açıklamasını yaptı.

Açıklamalarına devam eden menajer, "Umarım yakın gelecekte Matvey'in sözleşmesiyle ilgili hikayenin mantıklı bir sonucuna varırız. Yeni sözleşmesine çıkış maddesi koyma konusunda ısrarcı olacağız." ifadeleirni kullandı.