Okan Buruk ayrılığı açıkladı: “Bizimle olmayacak”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Buruk, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılacağını açıkladı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor.

"DERSLER ÇIKARDIK"

Lazio maçından dersler çıkardık. Bunlara çalıştık. Lige hazırız. Kazanmak istiyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."