Okan Buruk’tan kaleci transferi için açıklama

OSIMHEN NEDEN YOKTU?

Buruk, bir gazetecinin "Osimhen'i neden Gaziantep'e getirmediniz?" sorusu üzerine ise "Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde de burada oynaması onun için risk olabilirdi. Kendisiyle de bunu konuştum. O da bu maçı dinlenerek geçmeyi ve bir sonraki maça en azından süre alabilecek şekilde olmayı düşündüğü söyledi." cevabını verdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kaleci Günay'ın performansından memnun olduklarını dile getiren Buruk, Gaziantep'in de Günay'ı sevdiğini ifade etti.

Kaleci transferi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için önemli olan tabii ki kadro yapısı, kadro kalitesi. Muslera burada 13 yıl süre aldı, önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak isteriz." dedi.