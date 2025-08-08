Play-off kaosu

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor…26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığına da vurgu yapıldı.Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı. İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe-Feyenoord rövanşına çevrildi.