Recep Uçar: İstanbul’da iyi bir maç bizi bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Uçar, lige iyi başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Uçar, Eyüpspor'un kaliteli kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, "İyi bir ekip geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. Bu sezon öncesinde de iyi takviye yaptılar. Mental ve fiziksel olarak lig için hazırız. İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. Umarım iyi oynayanın, hak edenin kazandığı ve ligin marka değerine değer katabilecek güzel bir oyun olur. Sonuç da inşallah arzu ettiğimiz gibi olur." diye konuştu.

Uçar, Kramer'in ayrılığına ilişkin ise "Oyuncumuz ekonomik anlamda şartların buradaki koşullara göre daha iyi olması sebebiyle kendisiyle yola devam etmek istediğimizi söylesek de ayrılma isteğini defalarca dile getirdi. Kramer'in bu sene ayrılacağı düşüncem yoktu. Önemli oyuncularımızdan biriydi." dedi.

Uçar, forvet transferi için çalışmalara başlandığını sözlerine ekledi. Yeşil beyazlıların yeni transferi Enis Bardhi ise ligin ilk maçını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

ANTRENMAN

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamlayacak.