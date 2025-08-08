Roland Sallai: “Hak ettiğimiz bir 3 puandı”

Roland Sallai, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Macar oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor.

Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."