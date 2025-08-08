Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor’da yeni transfer Musaba sakatlandı!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 15:43

Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni transferlerden Anthony Musaba'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bu maç öncesi kırmızı-beyazlı ekip, bugün yaptığı paylaşımla sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den transfer edilen kanat forvet Anthony Musaba'nın sakatlandığını bildirdi.

MUSABA AÇIKLAMASI

Anthony Musaba'nın sakatlığı hakkında kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Anthony Musaba, sol uyluk ön taraf kas grubundaki (M. Rektus Femoris) sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncumuzun tedavi süreci, sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

DÖNÜŞ SÜRESİ BELİRSİZ

Samsunspor forması ile henüz resmi müsabakaya çıkamayan Musaba'nın sahalara dönüş süresi ise kaslarda olan yaralanmanın şiddetine göre değişkenlik gösterecek.

