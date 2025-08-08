Son dakika haberi: Beşiktaş, Wilfred Ndidi’nin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine bu transfer karşılığında 8 milyon Euro ödeneceğini açıkladı. Kartal, Nijeryalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, ""Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir." denildi.

Wilfred Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı. Premier Lig'de toplamda 220 maçta forma giyen deneyimli isim, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 kez forma giydi.