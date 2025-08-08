Spor basınının duayeni Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı!

Spor basınının efsane isimlerinden spiker Ümit Aktan, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazını müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından ünlü spiker, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FATİH TERİM: "ÜMİT ÇOK ESKİ ARKADAŞIM"

Teknik Direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

ENKİDU AKTAN: "BABAMIN İKİ KİMLİĞİ VARDI"

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın iki kimliği vardı. Birincisi aile babası, ikincisi sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu hem bir oğlu hem de buradakiler gibi hayranı ve taraftarı olarak özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" sözleriyle duygularını paylaştı.