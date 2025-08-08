Süper Başakşehir!

Başakşehir, Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Cherno More'yi iki maçta da yenerek eleyen turunculacivertliler, üçüncü tur ilk karşılaşmasında da Norveç takımı Viking'i geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Henüz 2. dakikada Svendsen'in golüyle maça adeta geride başlayan Çağdaş Atan'ın ekibi, ikinci yarıda kendine geldi.eşitliği yakaladı. 79'da da Christopher Operi sahneye çıktı veBaşakşehir, 90+4'te de yeni transferi Davie Selke ile ağları buldu. Selke orta sahadan aldığı topu müthiş sürerek kaleciyi ekarte etti. Başakşehir, 13 Ağustos Çarşamba günü Fatih Terim Stadı'ndaki rövanş öncesi avantajı cebine koydu.Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, galibiyet için oyuncularını tebrik etti. 45 yaşındaki hoca, "Tam bir takım oyunu oynadık.diye konuştu. Başkan Göksel Gümüşdağ da Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi: "Bu bir savaş değil, masumların katliamı. Bunu unutturmamak için bir kez daha Norveç'ten haykırıyoruz."Deniz Türüç, maç sonrası, "Bu gole ihtiyacım vardı. Biz Türklerin meşhur bir lafı vardır. Biz bitti demeden bitmez. Zor maçı kazanmayı bildik, en önemlisi bu" ifadelerini kullandı.Başakşehir ve Beşiktaş,İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına tepki gösterdi. İki takım da önceki gün F.Bahçe'nin yaptığı gibi, maç öncesi sahaya üstlerindeyazılı siyah tişörtlerle çıktı. Başakşehir paylaşımında, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.