Süper Lig’de yeni sezon başlıyor! Gaziantep FK – Galatasaray maçında 11’ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak, Arda, Abena, Kevin, Mbakata, Maxim, Kozlowski, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng.
GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış.
Galatasaray'ın yedekleri: Jankat, Metehan, Jakobs, Berkan, Ahmed, Zaniolo, Kaan, Jelert, Yusuf, Arda Ünyay.
13. RANDEVU
İki takım 13. kez rakip olacak. Gaziantepspor FK ve Galatasaray arasında oynanan 12 karşılaşmanın 10'undan galip gelen sarı-kırmızılılar, son 6 maçta kırmızı-siyahlılara puan vermedi.
Gaziantep FK, tek galibiyetini 2021-22 sezonunda 3-1'lik skorla elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
2 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ
Galatasaray, yaz transfer döneminde bugüne kadar 2 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Aslan daha sonra geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle transfer etti.