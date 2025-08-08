Süper Lig’de yeni sezon başlıyor! Gaziantep FK – Galatasaray maçında 11’ler belli oldu

2 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde bugüne kadar 2 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Aslan daha sonra geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle transfer etti.