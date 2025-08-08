Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor yıldız oyuncudan vazgeçmiyor! Kıran kıran pazarlık...
Giriş Tarihi: 8.8.2025 07:00 Son Güncelleme: 8.8.2025 08:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavililer transferde hız kesmemeye devam edecek. Karadeniz devi, yıldız oyuncu için ısrarcı davranırken, kıran kırana pazarlıklarını da sürdürüyor. İşte flaş hamlenin detayları...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer son olarak bonservisi Rennes'de olan Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı.

SIRA 10 NUMARA TRANSFERİNDE

Karadeniz devinde bu kez sıra 10 numara transferine geldi. Bordo-mavili ekibin ilk sırasında Andre Almeida yer alıyor ancak, Valencia'nın bonservis isteğinde geri adım atmadığı belirtildi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor.

FATİH TEKKE ISRARCI

Temaslarını sıklaştıran Trabzonspor cephesi, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak. İspanyol basınının iddiasına göre; Trabzonspor, bu transferde 6 milyon Euro seviyelerine yaklaştı.

Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.

