Trabzonspor yıldız oyuncudan vazgeçmiyor! Kıran kıran pazarlık...

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer son olarak bonservisi Rennes'de olan Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor.
FATİH TEKKE ISRARCI
Temaslarını sıklaştıran Trabzonspor cephesi, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak. İspanyol basınının iddiasına göre; Trabzonspor, bu transferde 6 milyon Euro seviyelerine yaklaştı.
Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.