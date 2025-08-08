Valencia ile kıran kırana

Trabzonspor'un 10 numarayer alıyor. Ancak Valencia, bonservis isteğinde geri adım atmıyor. 2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor. Bordo-mavililer, bu seviyeye çıkamasa da baskılarını sürdürüyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak.Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.Trabzonspor, bir transferi daha açıkladı. Daha önce Onuachu, Pina ve Augusto'yu renklerine bağlayan bordo-mavililer, Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe ile bu sezon 4. takviyesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Fırtına, 22 yaşındaki Belçikalı sol kanat için Rennes'e 5 milyon Euro bonservis bedelini üç taksitle ödeyecek. 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen oyuncuya bu sezon 1.3 milyon Euro maaş verilecek. İlk 3 yıl sonunda maaşı 50 bin Euro artacak Olaigbe, son iki sezon 100'er bin Euro zam alacak. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 10 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.5 milyon Euro bonservis ödenen Olaigbe, Trabzonspor'un en pahalı 8. transferi olarak tarihe geçti.