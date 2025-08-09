Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi: Farklı bir denemek istiyordum

"TAM ANLAMIYLA TAKIM OYUNCUSUYUM"

Kendisinin çok çalışkan bir futbolcu olduğunu belirten Ndidi, kişisel hedefler için oynamadığını da vurguladı.

Her zaman takımın kazanmasına odaklandığını dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Takım kazandığında bu, tüm oyuncular için en iyi olanıdır. Yani ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum diyebilirim." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'taki hedeflerini ve taraftarlara mesajını da aktaran Wilfred Ndidi, şunları söyledi:

"En büyük hedefim, mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bu galibiyetler bize kupa getirecek ve bizi en üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden buranın benim için takıma dahil olmak ve birlikte daha çok maç kazanmak adına harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara sadece şunu söylemek istiyorum, oyunun tadını çıkarın, sezonun keyfini çıkarın. Bence gerçekten harika bir sezon olacak. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepimiz için güzel bir sezon olsun."