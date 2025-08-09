Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta St. Patrick's maçının biletleri satışa çıkıyor!
Giriş Tarihi: 9.8.2025 16:24

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacağı mücadelenin biletleri yarın satışa sunulacak.

Beşiktaş'ta St.Patricks maçı biletleri satışa çıkıyor. İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

